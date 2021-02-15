Из-за долга перед банком квартиру жительницы Иркутской области продали с торгов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сибирячка взяла заем, но рассчитаться с банком не сумела. Взыскать необходимую сумму поручили судебным приставам. Специалисты провели с жительницей Приангарья встречу, разъяснили, какие принудительные меры могут последовать, если она не вернет долг. Никаких действий от неплательщицы не последовало.

- Поэтому судебным приставом составлен акт описи и ареста имущества, которое было передано на торги, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

С молотка ушла квартира в городе Саянск. Продали жилплощадь за 573 тысячи рублей. Из них 393 000 перевели банковской организации, 21 000 ушла на исполнительский сбор. Оставшуюся сумму вернули женщине.

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