Следователи ищут иркутянина, который отбил ребенка от стаи собак Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Иркутские следователи разыскивают водителя автомобиля, который на днях отбил маленького ребенка от стаи бродячих собак на улице Гравийной.

Напомним, «Комсомолка» рассказывала, как мужчина за рулем авто, заметил, что огромные псы накинулись на идущую по тротуару девочку и уже вытянули ее на проезжую часть. Водитель нажал на педаль газа и зацепил бампером пару собак. Удар был не сильный, но этого хватило, чтобы испугать разъяренных псов – те бросились наутек. После этого водитель и его спутница усадили испуганную школьницу в автомобиль и отвезли до ее дома. Инцидент зафиксировала камера видеорегистратора, а ролик был выгружен в соцсети.

Оказалось, что ребенок не пострадал. После инцидента следователи начали проверку по статье «Халатность».

- Для предоставления информации, просим водителя обратиться в следственный отдел по адресу: г. Иркутск, ул.Жукова,7 – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Также можно написать сообщение в официальное сообщество СУ СК РФ Приангарья в соцсетях.