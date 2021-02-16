11 медучреждений возобновляют оказание плановой помощи в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области количество выявляемых случаев заражения в сутки постепенно сокращается. Все больше мест в ковидных госпиталях пустуют. Сейчас их доступно 3279, свободно порядка 41%. Такое положение дел дает возможность возвращать больницы Приангарья к плановому оказанию помощи, то есть медучреждения после полной дезинфекции и необходимых обработок вернуться к «докоронавирусному» режиму.

- На этой неделе количество мест в ковидных госпиталях сократится более, чем на 600 коек, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - К привычному режиму работы возвращаются как крупные госпитали, так и районные больницы в Иркутске, Зиме, Железногорске-Илимском, Саянске, Усолье-Сибирском, Баяндае, Новонукутском, Нижнеудинске.

Ранее к плановой работе в полном режиме вернулся перинатальный центр в Ангарске.

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