11 медучреждений возобновляют оказание плановой помощи в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области количество выявляемых случаев заражения в сутки постепенно сокращается. Все больше мест в ковидных госпиталях пустуют. Сейчас их доступно 3279, свободно порядка 41%. Такое положение дел дает возможность возвращать больницы Приангарья к плановому оказанию помощи, то есть медучреждения после полной дезинфекции и необходимых обработок вернуться к «докоронавирусному» режиму.
- На этой неделе количество мест в ковидных госпиталях сократится более, чем на 600 коек, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - К привычному режиму работы возвращаются как крупные госпитали, так и районные больницы в Иркутске, Зиме, Железногорске-Илимском, Саянске, Усолье-Сибирском, Баяндае, Новонукутском, Нижнеудинске.
Ранее к плановой работе в полном режиме вернулся перинатальный центр в Ангарске.
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