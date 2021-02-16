Черных лесорубов, спиливших деревьев на полмиллиона рублей, поймали в Братском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Ущерб лесному фонду России – полмиллиона рублей. В Братском районе сотрудники ФСБ, бойцы СОБРа и полицейские накануне поймали с поличным черных лесорубов. Трое мужчин от 29 до 36 лет напилили и подготовили к вывозу 32 кубометров сосны.

- В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции с места происшествия изъяли автомобиль «Урал», внедорожник, бензопилу, сортимент древесины породы «сосна», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Обыски также прошли в домах задержанных. По месту жительства одного из них также был найден «КАМАЗ», груженный «кругляком» и документы, разрешающие заготовку древесины для собственных нужд.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере». Задержанные сейчас находятся изоляторе. Расследование продолжается.

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