Главам районов поручено усилить контроль за отловом бездомных собак в Иркутской области

Главам районов поручено усилить отлов бездомных собак в Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев дал указания главам муниципалитетов региона следить за отловом бездомных собак.

- Всем главам муниципалитетов необходимо поставить на жесткий контроль все сообщения в соцсетях, на платформах обратной связи с населением по поводу бродячих животных, – передает слова главы Приангарья пресс-служба правительства Иркутской области.

Рекомендовал следить за сообщениями жителей глава после ситуации, которая накануне произошла в Ленинском районе Иркутска. Собаки набросились на школьницу. Спас девочку от агрессивных животных водитель, проезжавший мимо.

В первую очередь отлавливать псов нужно агрессивных, находящихся вблизи социальных объектов, подчеркнул Игорь Кобзев. А главам для этого необходимо правильно организовать работу – заключать контракты по отлову в соответствии с законодательством, а также следить за тем, чтобы владельцы домашних животных относились к содержанию четвероногих ответственно.

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