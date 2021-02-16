Главам районов поручено усилить контроль за отловом бездомных собак в Иркутской области

Главам районов поручено усилить отлов бездомных собак в Иркутской области
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев дал указания главам муниципалитетов региона следить за отловом бездомных собак.
- Всем главам муниципалитетов необходимо поставить на жесткий контроль все сообщения в соцсетях, на платформах обратной связи с населением по поводу бродячих животных, – передает слова главы Приангарья пресс-служба правительства Иркутской области.
Рекомендовал следить за сообщениями жителей глава после ситуации, которая накануне произошла в Ленинском районе Иркутска. Собаки набросились на школьницу. Спас девочку от агрессивных животных водитель, проезжавший мимо.
В первую очередь отлавливать псов нужно агрессивных, находящихся вблизи социальных объектов, подчеркнул Игорь Кобзев. А главам для этого необходимо правильно организовать работу – заключать контракты по отлову в соответствии с законодательством, а также следить за тем, чтобы владельцы домашних животных относились к содержанию четвероногих ответственно.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08