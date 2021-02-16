Население Иркутской области сократилось на 15.5 тысяч человек в 2020 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Население Иркутской области уменьшилось примерно на 15.5 тысяч человек. Об этом сообщает Иркутскстат. Произошло это из-за смертей, а также того, что более 56 тысяч человек переехали из Иркутской области, причем 6677 из них уехали заграницу. Но и в наш регион приехали новые жители – их 49 222. Однако, в 2019-м прибывших было почти на 10 тысяч больше.

- По сравнению с январем-декабрем 2019года число новорожденных уменьшилось на 4.2%, а умерших возросло на 12.7%, приводит данные Иркутскстат.

К тому же в Приангарье в прошлом году сократилось число браков. Оформить свои отношения решили только 14 060 пар, что на 22.2% меньше, чем в 2019-ом. Стоит отметить, что снизилось и число разводов – разорвали узы брака в 2020-м 10669 супругов, это ниже на 10.7%.

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