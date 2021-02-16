Иркутянка ездила на автомобиле с незаконными дипломатическими номерами
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
На днях в пригороде Иркутска дорожные полицейские остановили иномарку с незаконными дипломатическими госномерами. Сидевшая за рулем 45-летняя женщина не смогла доказать, что работает в консульстве.
- Кроме того, у номеров закончился срок регистрации, в связи с чем дальнейшая эксплуатация авто являлась незаконной, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. - Ранее, в декабре, на этой же иномарке было допущено дорожно-транспортное происшествие.
За то, что автомобиль фактически не был зарегистрирован, хотя женщина ездила на нем, она заплатила административный штраф. А незаконные номера полицейские у нее забрали.
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