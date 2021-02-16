900 тонн бензина АИ-95 доставят на заправки «КрайсНефти» в Иркутске Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Иркутские автомобилисты продолжают беспокоиться из-за ситуации по нехватке бензина АИ-95. Напомним, на заправочных станциях компании «КрайсНефть» 95-й бензин вот уже несколько дней отпускают только по корпоративным платежным картам. Ранее в сети автозаправок объяснили отсутствие бензина задержкой поставки топлива заводом-изготовителем. Обсудили ситуацию и в правительстве Приангарья.

- Такая ситуация недопустима, - отметили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Жителей необходимо своевременно информировать о причинах отсутствия топлива и сроках решения проблемы, чтобы не возникало очередей и ажиотажа.

Власти напомнили, что на сегодняшний день в Иркутской области работают более 371 АЗС/АЗК. в том числе АО «Иркутскнефтепродукт» - 82 АЗС/АЗК, Крайснефть - 49, ОМНИ – 36, БРК – 28. Ну а представители компании «КрайсНефть», добавили, что поставки топлива уже начались.

- По информации, которую мы запросили у руководства компании «КрайсНефть», к 18 февраля ожидается поступление первой партии топлива в 300 тонн, - говорит руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Александр Кулиш. - А к 20 февраля в Иркутскую область поступит еще 900 тонн бензина АИ-95.