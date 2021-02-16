Водитель из Вихоревки насмерть сбил пешехода, а затем попытался изменить внешний вид своего автомобиля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трагическая авария на улице Байкальская, в Вихоревке произошла утром, 15 февраля. Водитель Жигулей сбил 64-летнего пешехода, и даже не оказав ему первой помощи, скрылся. Мужчина от полученных травм скончался через несколько минут.

Установить марку автомобиля лихача полицейским удалось после того, как они изучили камеры видеонаблюдения и опросили очевидцев. Благодаря этому выйти на след самого водителя оставалось делом техники.

- Им оказался 58-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Он признался в совершении трагического ДТП. Кроме этого, оказалось, что скрывшись, мужчина снял на передней части своих Жигулей решетку радиатора, чтобы изменить внешний вид авто.

Сейчас все подробности аварии выясняют дорожные инспекторы.

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