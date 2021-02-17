День защитников Отечества, австралиан опен и КХЛ: что искали в Сети жители Иркутской области

День защитника Отечества, австралиан опен и КХЛ: что искали в Сети жители Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Современные технологии позволяют за считанные минуты узнать об интересных событиях, новостях, результатов матчей за несколько минут. Так за минувшие сутки жители в Иркутской области переживали за теннисистов, участвующих в открытом чемпионате Australian Open. Следили за играми российских спортсменов Даниила Медведева, Андрея Рублева и Аслана Карацева, последний, кстати, дошел уже до полуфинала. Также сибиряки следили за матчами КХЛ – хоккей навсегда!

Но самым популярным булл запрос в Сети – 23 февраля День защитников Отечества – ищут варианты поздравлений, историю праздника, куда сходить. В Иркутске 23 февраля пройдет много интересных событий – и для школьников, и для взрослых. Акции проходят в музеях, зоопарках, в филармонии готовят концерт, а питомник К-9, по традиции, обещает праздник с полевой кухней, выступлением кинологов, возможно, даже десантников – подробности здесь.

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