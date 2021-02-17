Еще 249 случаев заражения COVID-19 подтвердилось в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области количество случаев заражения коронавирусом на 17 февраля – 53 267. За сутки COVID-19 подтвердился еще у 249 человек. Вот уже несколько дней ежесуточное число выявляемых диагнозов не превышает 250. Темпы заболеваемости снижаются. Выздоравливает с каждым днем в се больше человек. Сегодня, 17 числа, отрицательные тесты пришли 408 нашим землякам.

- Всего с начала пандемии в Приангарье вылечили уже 49 019 человек, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

Увы, пережить заражение смогли не все. За сутки скончались еще 8 человек: семь из них от COVID-19, еще один пациент с таким же диагнозом умер от иной тяжелой болезни. Всего регион потерял уже 2025 подхвативших заразу: причиной смерти 1805 из них был коронавирус, еще 220 зараженных – другие заболевания.

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