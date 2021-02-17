Жилой дом с офисами загорелся на Декабрьских Событий в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Движение на улице Декабрьских Событий в Иркутске регулируется сотрудниками ГИБДД. На данной автодороге образовалась пробка из-за пожара в одном из жилых зданий, на первом этаже которого располагаются офисы. Горит кровля двухэтажного дома, частично пламя распространилось на второй этаж.

- Пожарные полностью проверили здание. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - В настоящее время продолжается ликвидация пожара. Около двенадцати часов дня он был локализован, сейчас тушение продолжается.

Огонь тушат 24 спасателя на шести спецмашинах.

Читайте также:

«Не хотел, чтобы она мучилась»: в Иркутской области осужден мужчина, который из сострадания убил тяжело больную жену. Сибиряк устал ухаживать за лежачей женщиной (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08