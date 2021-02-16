«Не хотел, чтобы она мучилась»: в Иркутской области осужден мужчина, который из сострадания убил тяжело больную жену Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неизлечимая болезнь сразила жительницу Шелехова Иркутской области в 2018 году. Женщина получила инвалидность и оказалась прикована к постели. Оптимистичных прогнозов врачи не строили. За год, на ноги сибирячке встать так и не удалось. Все это время, за ней ухаживали ее дети и 51-летний сожитель. Мужчина в прямом смысле кормил ее с руки, так как сама держать ложку женщина уже не могла.

Силы и терпение у шелеховчанина закончились в декабре 2019 года. Как он позже сам признался, просто устал наблюдать за страданиями жены. Эвтаназия в нашей стране запрещена, поэтому, он сам решил определить судьбу любимой.

- Чтобы облегчить ее состояние, он решил убить женщину, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – В один из дней, он подошел к жене, и задушил ее проводом от телефонного зарядника.

- Я устал ухаживать за ней, - признался он после того, как его задержали и возбудили уголовное дело по статье «Убийство лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». – Почему не сдал в хоспис или в дом инвалидов? Не захотел.

Заключать под стражу сибиряка тогда не стали, оставив под домашним арестом. За время, что шло следствие, он раскаялся в убийстве и постоянно повторял, что пошел на преступление из-за сострадания. Это послужило смягчяющим фактором, как и наличие у него двух несовершеннолетних детей. 16 февраля 2021 года мужчина услышал приговор суда.

- Он приговорен к 6 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. – Под стражу его взяли в зале суда. Отбывать наказание мужчина отправится в колонию строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель, который сбил и переехал пенсионерку в Ангарске, отправлен в колонию (Подробности)

Зэку, сбежавшему из тюрьмы на автомобиле начальника колонии, увеличили срок (Подробности)