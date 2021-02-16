Водитель, который сбил и переехал пенсионерку в Ангарске, отправлен в колонию

Страшные кадры, как водитель Suzuki Swift во дворе жилого дома в Ангарске сбивает идущую по тротуару 64-летнюю пенсионерку, а затем безжалостно переезжает ее, в октябре 2019 года облетели всю страну. Даже не оказав женщине первую помощь, нарушитель, как ни в чем не бывало, цинично уехал с места аварии. Он бросил машину на соседней улице и убежал. Женщину же с тяжелыми переломами доставили в больницу, где она провела несколько месяцев.Когда водителя задержали, пользователи соцсетей быстро вычислили его личность. Оказалось, что виновник ДТП служил в ВДВ. Более того, когда то он даже состоял в ангарском клубе «Мужество», из которого его исключили за 6 лет до этого страшного наезда на пенсионерку. В последнее время подрабатывал таксистом.Следствие по этому резонансному делу длилось больше года. Все это время мужчина находился под стражей. 16 февраля 2021 года состоялось итоговое судебное заседание, на котором нарушителю вынесли приговор. В самом начале слушаний, мужчина частично признал свою вину и извинился перед родными пострадавшей женщины, которые присутствовали в зале заседаний. Правда, избежать тюрьмы ему это не помогло.- Его приговорили к 4 годам и 3 месяцем лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Анагрского городского суда. – Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме этого, ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем на 2 года.Также горе-водитель заплатит пострадавшей ангарчанке 500 тысяч рублей морального вреда. Известно, что адвокаты пенсионерки согласились с приговором и не будут его обжаловать. А вот осужденный намерен подать апелляцию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКто такой водитель, который сбил и переехал пенсионерку в Ангарске (Подробности)