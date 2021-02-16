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Происшествия

Водитель, который сбил и переехал пенсионерку в Ангарске, отправлен в колонию

Также нарушитель заплатит пострадавшей солидную сумму
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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