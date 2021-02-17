Принят законопроект ускоряющий распределение субсидий муниципалитетам Иркутской области

Приняты изменения в закон о межбюджетных трансфертах.

Муниципалитеты Приангарья теперь быстрее будут получать субсидии из федерального бюджета, в том числе на реализацию мероприятий по национальным проектам. Такое решение принято на 40-й сессии Заксобрания Иркутской области 17 февраля.

Временно замещающая должность первого заместителя министра финансов Иркутской области Екатерина Багайникова пояснила, что проект закона подготовлен, чтобы усовершенствовать межбюджетные отношения.

«В целях оперативного распределения дополнительно поступивших целевых средств муниципалитетам, для проведения конкурентных процедур для заключения муниципальных контрактов предлагается внести изменения в закон «О межбюджетных трансфертах», дополнив новым случаем, - пояснила Багайникова.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Иркутской области Наталья Дикусарова прокомментировала, что законопроект позволит ускорить предоставление субсидий муниципалитетам. Законопроект принят в первом и окончательном чтениях.