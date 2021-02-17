Фестиваль Байкальский разлом и Забег русских троек отменены в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О том, что фестиваль Байкальский разлом будет отменен, ГУ МЧС сообщало еще несколько дней назад. КП-Иркутск приводило позицию ведомства. Фестиваль экстремальных видов спорта должен был состояться в четвертый раз, и гонщикам предстояло проехать по льду Иркутского водохранилища у ледокола "Ангара" 28 февраля. Проблема в том, что в соответствии с Водным кодексом страны, запрещается передвигаться в районе водоохранных зон. По этой же причине отменены и заезд русских троек, не получено добро на еще ряд гонок, ставшим традиционными.

Есть и еще нюансы.

"Согласно Правилам охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области проезд автомобильного транспорта по водному объекту зимой, вне ледовой переправы на льду запрещается. Такие изменения были внесены в декабре 2020 года в Постановление Правительства Иркутской области №280/59-ПП от 08.10.2009 г. Данные поправки запрещают проведение на льду и массовых мероприятий. В связи с этим на выездном рабочем совещании администрации Иркутска и ГУ МЧС России по Иркутской области принято решение об отмене фестиваля экстремальных видов спорта «Байкальский разлом» и «Забегов русских троек».", - объясняют решение в пресс-службе администрации Иркутска.

Планируется обратиться в правительство региона и обсудить возможность смягчения правил. Иначе мероприятия на льду Иркутского водохранилища по-прежнему нельзя будет проводить.