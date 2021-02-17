Водителя грузовика, попавшего в снежный плен, спасли в Осинском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Дорожные полицейские спасли в Осинском районе водителя, чей грузовик ночью завяз в сугробе возле дороги. Мужчина мог замерзнуть, ведь на улице в это время была метель и 35-градусный мороз.

- Водитель на протяжении нескольких часов пытался вызволить транспорт из снежного плена, однако сделать это самостоятельно у него не получилось, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. - Выяснилось, что он хотел проехать по земляной дороге, заметенной снегом.

Мужчину усадили в теплую патрульную машину, вызвали спецтехнику, а затем отбуксировали из сугроба на дорогу. После этого водитель, поблагодарив своих спасителей, инспекторов ДПС Владимира Тугутхонова и Рената Мухаметчина, поехал дальше.

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