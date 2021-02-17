Новое видео с места ДТП с автобусом под Братском 17 февраля 2021: сначала Тойота врезалась в лесовоз

Новое видео с места ДТП с автобусом под Братском 17 февраля 2021: сначала легковушка врезалась в лесовоз Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Появилось новое видео с места ДТП с автобусом под Братском 17 февраля 2021. Авария с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Иркутск-Железногорск-Илимский, случилась на трассе «Вилюй» в Иркутской области. В четвертом часу ночи Тойота Ипсум врезалась в стоящий на обочине прицеп, груженный лесом, через несколько секунд в нее «влетел» автобус с 25 пассажирами. Погибли все, кто находился в легковом автомобиле, а также водитель автобуса.

На месте до сих пор идет устранение последствий аварии. Сотрудники полиции регулируют движение автомобилей на трассе. К проверке и установлению причин ДТП подключились следователи СК России, сотрудники прокуратуры Приангарья. Известно, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Новое видео с места ДТП с автобусом под Братском 17 февраля 2021

Читайте также:

Число погибших в ДТП с автобусом и Тойотой под Братском выросло до пяти. Найдено тело еще одной девушки (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08