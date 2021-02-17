Подростков из Усть-Илимска осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двух подростков из Усть-Илимска, живущих в центре соцпомощи, осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве.

- Они позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщили сначала диспетчеру ложные сведения, а затем подтвердили информацию дежурному сотруднику полиции, - рассказали в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.

На указанный подростками адрес (это был соцобъект) срочно отправились правоохранители. Но взрывных устройств они там не нашли. Вскоре сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Иркутской области задержали телефонных "террористов".

Им уже исполнилось 14 лет, поэтому им пришлось самим отвечать перед судом. С учетом смягчающих обстоятельств подросткам назначили штраф по 15 тысяч рублей с каждого.

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