На сцене - летчики: народный вокальный ансамбль "Форсаж" гарнизона "Белая" выступит в нашем "Дембельском аккорде".

Когда и где еще выступать военным, как не на концерте в честь 23 февраля? И вокальный ансамбль «Форсаж» в\ч 35020 гарнизон «Белая» будет на концерте "Дембельский аккорд". И не в качестве приглашенных зрителей, а в качестве исполнителей. Да, обычно эти бравые ребята несут службу, ходят в наряды и караулы, обслуживают боевые самолеты, но остается время и на творчество, потому что музыка у них в душе и сердце! Ансамблю, которым руководит И. И. Хлыстова, уже десять лет, юбилей отметили в октябре 2020 года.

И за это время народный вокальный ансамбль «Форсаж» заслужил себе имя. Он был неоднократным победителем областных и региональных конкурсов «Волна Байкала», «Голос Байкала», «Молодежь Иркутской области в лицах». Дважды он признавался лучшим на областных конкурсах патриотической песни, коллектив - неоднократный обладатель Гран-при районного конкурса «Воинское братство», не обходятся без него и мероприятия в Иркутске.

Региональным уровнем "Форсаж" не ограничивается. Военные из гарнизона «Белая» - победители Всероссийского конкурса «Катюша» г.Москва, Победители Всероссийского конкурса «Крымская волна» г.Алушта, Лауреаты 1 степени Международного конкурса «За веру, Отечество, любовь» г. Сочи. Далеко не весь список побед. Участники концертов Министерства Обороны – «Армия России» г. Москва, Международные игры «Авиадартс», танковый Биатлон (Алабино), частые участники мероприятий парка «Патриот» Подмосковье.

- При подборе репертуара коллектив ставит перед собой задачу исполнять патриотические, народные, казачьи песни, - рассказывают они о себе. - Военно-патриотические песни вдохновляют людей на подвиги, поддерживают в трудную минуту, пробуждают в них вечную любовь к своей Родине и чувство причастности к истории великой страны, поэтому творческий коллектив старается исполнять свои песни на пределе чувств. Мы гордимся, что представляем гарнизон «Белая», Иркутскую область, Усольский район на всероссийских, областных, районных мероприятиях и стремится оправдать доверие командования части, командования Дальней авиации, ВКС России высокими достижениями и качественным, профессиональным исполнением.

Они выступали на одной сцене на концертах с известными артистами – группой «Любэ», Денисом Майдановым, Олегом Газмановым, Львом Лещенко, Александром Маршалом, Эдитой Пьехой, с «Голубыми беретами». Много гастролировали. Побывали в Москве, Тамбове, Рязани, Самаре, Оленегорске (Мурманская область), Энгельсе (Саратовская область), Серышево (Амурская область). Не забывают и свой регион.