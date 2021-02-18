Погода в Иркутске: 18 февраля ожидаются порывы ветра до 20 м/с Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Иркутске 18 февраля, по прогнозам синоптиков, поразит горожан показателями уличных термометров, но в то же время, будет дуть сильный ветер.

- Погода в Иркутске 18 февраля будет с переменной облачностью, пойдет небольшой снег, ветер дует 4-9 м/с, во второй половине дня усилится до 5-10 м/с, начнутся порывы до 15-20 м/с, - сообщает Иркутский Гидрометцентр. – Начнется метель. При этом температурные показатели днем ожидаются в районе 0 градусов.

Стоит отметить, что февральским «теплом» небесная канцелярия уже удивляла сибиряков в 1962 году – тогда и вовсе было +4. А вот самым холодным день 18 февраля был в 1969 – приморозило до -36.

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