Ледовый зажор под Ангарском размыт, угрозы подтопления участков нет Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ледовый зажор стал причиной подтопления 20 участков под Ангарском. Вода поднялась на 32 сантиметра и добралась до садоводства «Огонек». Всего в нем 154 участка, однако, зимой проживают только на 24 из них.

- В настоящее время зажор размыт, угрозы повышения уровня воды и подтопления дачных домов нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Силами администрации Ангарского городского округа проводится непрерывный мониторинг складывающейся гидрологической обстановки.

Произошло подтопление из-за ледостава на Ангаре – ниже садоводства по течение образовался ледовый зажор – скопление шуги и кусков льда. Ситуация под контролем, если понадобится, к месту направят специалистов для оценки гидрологической обстановки, будут решать о корректировке сбросов на ГЭС.

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