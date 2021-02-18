Иркутск, Усть-Илимск и Ангарск в лидерах по числу заражений COVID-19 в регионе за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске за сутки COVID-19 подтвердился еще у 68 человек. Областной центр – постоянный лидер рейтинга заболеваемости коронавирусом в регионе. Из 53 514 зарегистрированных случаев заражения – 18 857 из них в столице Приангарья. Что касается остальных городов и территорий области – там число зараженных за всю пандемию не превысило и 5000.

Так, на втором месте по количеству диагнозов COVID-19 – Ангарск, там 4978, но за эти сутки всего 17. По ежесуточному приросту сегодня второй - Усть-Илимск и +26 зараженных. 16 заболевших в Шелеховском районе, 15 – в Тайшетском, 14 – в Слюдянском, 12 – в Иркутском, 11 новых положительных тестов в Братске, 10- в Усолье-Сибирском. Об этом стало известно благодаря карте распространения болезни в нашем регионе, опубликованной Оперативным штабом.

Меньше 10 случаев заражения за сутки подтверждено в Черемхово, Свирске, Усть-Удинском, Жигаловском, Чунском, Аларском, Боханском, Усольском, Нижнеудинском, Эхирит-Булагатском, Нукутском районах. Всего в Приангарье за сутки выявили 247 зараженных.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 февраля

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 18 февраля. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу Приангарья

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