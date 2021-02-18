"КрайсНефть" возобновила продажу бензина марок АИ 95 и АИ 98 в Иркутске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пятнадцатого февраля появились первые сообщения от встревоженных автомобилистов о том, что на одной из крупнейших сетей заправочных станций в Иркутске исчез бензин популярных марок - АИ 95 и АИ 98. Продавали его только по корпоративным картам. Тогда в компании «КрайсНефть» объяснили ситуацию задержкой с поставками из завода-изготовителя. В ситуацию вмешалось правительство региона, сообщив, что 18 февраля в город доставят 300 тонн этого бензина, а к 20 февраля - еще 900 тонн АИ 95. Нехватка бензина должна исчезнуть. Компания выполнила обещания.

- На наших АЗС возобновлены продажи АИ 95 и АИ 98 в Иркутске. В ближайшее время топливо поступит на все АЗС сети, - сообщает пресс-служба сети АЗС КрайсНефть .

Поставщики топлива поблагодарили автомобилистов за терпение. Но главное для иркутян - дефицита топлива на заправках в ближайшем будущем не предвидится.

СПРАВКА КП

В Приангарье действуют на сегодняшний день более 371 АЗС/АЗК четырех крупнейших поставщиков топлива.