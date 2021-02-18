Мошенников, которые меняют деньги пенсионеров на билеты банка приколов, ищут иркутские полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области ищут парочку мошенников, которые обманом, выманивают деньги у пенсионеров. Полицейским уже известны личности аферистов. Итак, по версии сыщиков это двое жителей Черемхово - 35-летний Денис Онищенко его 29-летняя знакомая Кристина Сибирякова. Действуют они так. Мужчина подходит к пожилым людям, представляется знакомым их детей, сообщает о долге родственнику и предлагает вернуть деньги. Затем он говорит о наличии у него крупной суммы, передает жертве сувенирные банкноты, в качестве «сдачи», забирая реальные рубли. Почти во всех случаях, мошенника сопровождала женщина.

Один из подобных случаев произошел на днях в Черемховском районе. На заправке преступник похитил у 70-летнего мужчины 5 тысяч рублей, отдав ему на сдачу билеты банка приколов.

- Пара может быть причастна к более чем 10 подобным преступлениям Усольском, Заларинском, Черемховском и Иркутском районах, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мошенники могут находиться в любом районе Иркутской области.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении криминального дуэта, просят обращаться в ближайший отдел полиции.