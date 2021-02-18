Прожиточный минимум в Иркутской области в 2021 году установлен Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Каким будет прожиточный минимум в Иркутской области в 2021 году? На этот вопрос ответили накануне в правительстве региона, опубликовав постановление об увеличении прожиточного минимума на портале правовой информации. Итак, в среднем сумма на душу населения составляет 12 243 рубля.

Теперь, давайте разберемся с возрастными категориями. Для работоспособного населения прожиточный минимум в Иркутской области в 2021 году установлен в размере 13 012 рублей, для пенсионеров – 10 540 рублей, для детей – 12 759. Однако, это средние значения для нашего региона. В районах Крайнего Севера Приангарья, по традиции, суммы выше – 14 913 в среднем, 15 975 – для трудоспособных, пенсионерам и несовершеннолетним – 12 057 и 15 590, соответственно.

Прожиточный минимум в Иркутской области в 2021 году в иных территориях, согласно постановлению регионального правительства, в среднем – 11 487, у способных работать - 12 167, пенсионеров – 9259, детей – 11 951.

Таким установлен прожиточный минимум в Иркутской области в 2021 году.

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