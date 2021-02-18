Партию вакцины от COVID-19 в 10 000 доз ожидают в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутскую область на следующей неделе доставят очередную партию вакцины от коронавируса. В ней будет порядка 10 000 доз «Спутника V».

- На сегодняшний день в регион уже поступило 56 тысяч доз препарата, - приводит слова губернатора Иркутской области пресс-служба регионального правительства. - Первым компонентом вакцины в Иркутской области уже привито более 32 000 человек, из них более семи с половиной тысяч пожилые люди.

Именно сибиряки в возрасте имеют приоритет при вакцинации. Им положена бесплатная вакцинация наряду с медиками, педагогами и соцработниками.

- Результаты пострегистрационного исследования показали, что прививка для старшего поколения не является опасной, - отмечают в правительстве Приангарья.

Сейчас в Иркутской области стать участником вакцинации, можно записавшись на прививку в один из 62-х работающих прививочных пунктов. Вакцинация добровольная и бесплатная.

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