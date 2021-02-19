Погода на 19 февраля в Иркутске: днем до -9 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После метели, которая обрушилась на Иркутск вечером, 18 февраля, в город вновь пришло потепление. В пятницу, 19 февраля синоптики обещают в нашем городе вполне комфортные для середины февраля -7, -9 градусов. Ветер подует юго-восточный 5-10 м/с. Снега в городе не прогнозируют.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем, 19 февраля переменная облачность, правда возможен небольшой, местами умеренный снег, в северных, верхнеленских районах без существенных осадков, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -7,-12 градусов, при облачной погоде -17,-22, в горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья местами +3,-2°, в северных, верхнеленских районах-15,-20, местами -25,-30.

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