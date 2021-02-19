Задержаны бутлегеры, хранившие 12 тысяч бутылок контрафактной водки в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутские полицейские перекрыли поставку контрафактного алкоголя в регион. Бутлегерский бизнес организовали двое жителей Иркутска 52 и 56 лет. Они подделывали федеральные специальные и акцизные марки и использовали различные методы конспирации. Например, хранили готовую к продаже нелегальную продукцию в арендованном контейнере и гаражном боксе. А продавали товар исключительно «проверенным» клиентам.

- В контейнере и гараже полицейские нашли 12 тысяч бутылок контрафактной водки и коньяка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - А также 50 пятилитровых емкостей с этиловым спиртом. Всего изъято более 6 тонн спиртного, стоимость которого превысила 2 миллиона рублей.

Добавим, что бутлегерам избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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