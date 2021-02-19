Подростки нарисовали свастику в подъезде жилого дома в Иркутске
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
О том, что стены его подъезда разрисованы свастикой, полицейским рассказал житель одного из многоквартирных домов Иркутска. Вычислить вандалов сыщикам труда не составило, так как они попали на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде. Оказалось, что запрещенную в стране символику на стенах нарисовал 19-летний иркутянин и двое его несовершеннолетних знакомых.
- Это был необдуманный и глупый поступок, - говорит полицейским один из задержанных. – Хотел бы извиниться перед жильцами этого дома за эту глупость.
Впрочем, извинения вандалам не помогут. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, подростков поставили на профилактический учет. А в отношении их родителей составлен административный протокол по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».
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