Подростки нарисовали свастику в подъезде жилого дома в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О том, что стены его подъезда разрисованы свастикой, полицейским рассказал житель одного из многоквартирных домов Иркутска. Вычислить вандалов сыщикам труда не составило, так как они попали на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде. Оказалось, что запрещенную в стране символику на стенах нарисовал 19-летний иркутянин и двое его несовершеннолетних знакомых.

- Это был необдуманный и глупый поступок, - говорит полицейским один из задержанных. – Хотел бы извиниться перед жильцами этого дома за эту глупость.

Впрочем, извинения вандалам не помогут. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, подростков поставили на профилактический учет. А в отношении их родителей составлен административный протокол по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержаны бутлегеры, хранившие 12 тысяч бутылок контрафактной водки в Иркутске (Подробности)