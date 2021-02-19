Инспекторы спецроты ГИБДД из Братска помогли замерзающему у трассы водителю Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Съехавший в кювет и перевернувшийся автомобиль Газель, инспекторы спецроты ГИБДД заметили, когда ехали в командировку по трассе «Вилюй», в Братском районе. Водитель отечественного авто рассказал полицейским, что когда ехал из Братска в Тулун, не справившись с управлением из-за сильного бокового ветра и гололеда, съехал в кювет.

Сам мужчина не пострадал, но уже начал замерзать. Полицейские посадили его в служебную машину, а затем вызвали специальную технику, чтобы можно было поднять Газель на дорогу. Вскоре грейдер подцепил и отбуксировал автомобиль на проезжую часть.

- Водитель грузовика поблагодарил полицейских за оперативную помощь в непростой ситуации и сказал, что сам бы точно не смог решить проблему, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Проверив техническое состояние автомобиля, он смог поехать в Тулун.

Полицейские советуют автомобилистам из Приангарья, при понижении температуры и сильном ветре по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

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