Известный футболист из Бурятии Владимир Гранат перешел в клуб Второй лиги «Олимп-Долгопрудный». Фото: официальный сайт ФК "Олимп-Долгопрудный".

Знаменитый футболист из Улан-Удэ, экс-игрок сборной России Владимир Гранат нашел новое место работы. 33-летний защитник подписал контракт с клубом Второй лиги «Олимп-Долгопрудный». Об этом сообщила пресс-служба команды из Московской области.

Напомним, Владимир Гранат начинал свою футбольную карьеру в Улан-Удэ. Первым профессиональным клубом защитника стала иркутская «Звезда». В 2005 году он перешел в московское «Динамо. В составе сине-белых Гранат стал бронзовым призером Премьер-Лиги сезона-2008. Также Владимир поиграл за такие клубы, как московский «Спартак», «Ростов», казанский «Рубин». В команде из столицы Татарстана он выступал до лета 2020 года.

За сборную России Владимир провел 13 матчей и забил 1 мяч. В 2018 году в составе национальной команды дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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