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Игорь Кобзев предложил кандидатуру Татьяны Эдельман на пост детского омбудсмена

Татьяна Эдельман с июня 2020 руководит Правобережным округом Иркутска
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Игорь Кобзев предложил кандидатуру Татьяны Эдельман на пост детского омбудсмена.

Игорь Кобзев предложил кандидатуру Татьяны Эдельман на пост детского омбудсмена.

Татьяна Эдельман. Именно ее кандидатуру предложил глава региона Игорь Кобзев на пост уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области. Свое согласие на назначение должно дать Законодательное собрание на очередной сессии областного парламента.

- Татьяна Эдельман родилась в городе Дивногорске Красноярского края, - сообщают подробности биографии кандидата на должность регионального детского омбудсмена в пресс-службе правительства Иркутской области . - Работала воспитателем в детских садах, проходила службу в органах внутренних дел в должности инспектора по делам несовершеннолетних УВД Иркутской области, в администрации Иркутска на разных должностях, была директором филиала №1 государственного учреждения – иркутского регионального Фонда социального страхования РФ.

Уже почти год, с июня 2020 года Татьяна Эдельман отвечает за центр города. Сегодня она занимает должность заместителя мэра – председателя комитета по управлению Правобережным округом Иркутска.

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