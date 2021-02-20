Игорь Кобзев предложил кандидатуру Татьяны Эдельман на пост детского омбудсмена.

Татьяна Эдельман. Именно ее кандидатуру предложил глава региона Игорь Кобзев на пост уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области. Свое согласие на назначение должно дать Законодательное собрание на очередной сессии областного парламента.

- Татьяна Эдельман родилась в городе Дивногорске Красноярского края, - сообщают подробности биографии кандидата на должность регионального детского омбудсмена в пресс-службе правительства Иркутской области . - Работала воспитателем в детских садах, проходила службу в органах внутренних дел в должности инспектора по делам несовершеннолетних УВД Иркутской области, в администрации Иркутска на разных должностях, была директором филиала №1 государственного учреждения – иркутского регионального Фонда социального страхования РФ.

Уже почти год, с июня 2020 года Татьяна Эдельман отвечает за центр города. Сегодня она занимает должность заместителя мэра – председателя комитета по управлению Правобережным округом Иркутска.

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