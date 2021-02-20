Лес на 40 миллионов рублей вывез в Китай житель Улан-Удэ. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Улан-Удэнский бизнесмен развернулся на торговле лесом. За два года, 2017 и 2018 он по железной дороге нелегально перегнал в Китай большую партию леса в 6, 7 тысяч кубометров на общую сумму около 40 миллионов рублей.

- Собранные следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России доказательства легли в основу обвинительного приговора местному предпринимателю, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России и генеральной прокуратуры России. - Следствием и судом установлено, что подсудимый, руководя организованной группой, в период с 2017 по 2018 годы организовал приобретение, хранение, перевозку железнодорожным транспортом и сбыт незаконно заготовленной древесины в Китай.

За торговлю лесом и контрабанду стратегически важного сырья предприниматель приговорен к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 1, 6 миллиона рублей.