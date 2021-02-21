Иркутянку подозревают в убийстве знакомого после предложения об интиме Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Заключена под стражу на два месяца. В Иркутске следователи СК РФ Приангарья расследуют уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемой по нему проходит 57-летняя жительница областного центра.

- По версии следствия, обвиняемая распивала спиртное со знакомым мужчиной в доме, расположенном по улице Красных Мадьяр, - сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Иркутской области. – В какой-то момент мужчина предложил ей вступить в половую связь.

Подозреваемая отказала и так разозлилась на предложение об интиме, что ударила коллегу по застолью ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался. Расследование продолжается.

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