Рабочий в Чунском районе погиб, ремонтируя оборудование на предприятии по заготовке леса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагедия произошла в Чунском районе. В январе там погиб рабочий одного из предприятий по заготовке леса, когда ремонтировал цепи транспортера для удаления опилок. А его напарник попал в больницу.

- Один из мужчин, не заметив рабочих на транспортере, нажал на кнопку включения ленты оборудования, - рассказали подробности в СУ СКР по Иркутской области. - Один рабочий получил множественные травмы, от которых позже скончался, второй получил переломы костей голени и голеностопного сустава и был госпитализирован.

Следователи завели уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Изучены документы, свидетели допрошены, расследование продолжается.

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