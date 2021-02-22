Отстранены руководители СИЗО и колонии в Иркутске, на условия в которых жаловались осужденные Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске на время служебной проверки отстранено от работы руководство СИЗО-1 и ИК-6. Как сообщили в ГУ ФСИН по региону, комиссия центрального аппарата ведомства обнаружила в учреждениях серьезные нарушения в организации работы по соблюдению прав человека.

- Выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении одного из них, - уточнили в ГУ ФСИН по Иркутской области. - Осужденный экстренно госпитализирован в областную больницу. Также приняты заявления от подозреваемых, обвиняемых и осужденных о противоправных действиях сотрудников и следственно-арестованных СИЗО-1.

Проверка продолжается с 18 января. Выясняется, как ведется общественный контроль за местами лишения свободы и взаимодействие с правозащитниками. Ранее "КП"-Иркутск сообщала, что по отрицательным мотивам уже был уволен начальник иркутского СИЗО-1.

Подключились и следователи СУ СКР по Иркутской области.

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С 18 января сотрудники ФСИН России проводят проверку организации работы по соблюдению прав человека в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области. Дается оценка мерам, принимаемым ГУФСИН по соблюдению законодательства в подведомственных учреждениях, изучаются вопросы общественного контроля за местами лишения свободы и взаимодействия с правозащитным сообществом