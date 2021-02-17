Уволен начальник иркутского СИЗО -1, на условия в котором жаловались заключенные. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Начальник иркутского СИЗО-1, на условия содержания в котором жаловались заключенные, уволен " по отрицательным мотивам". Пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области уточняет, что это произошло из-за многочисленных недостатков в работе подразделения, выявленных комиссией центрального аппарата ведомства, которая продолжает свою работу в регионе. КП-Иркутск уже писала о том, что в ИК-6 обнаружен факт сексуального насилия над осужденным со стороны сокармеников , были жалобы на сотрудников СИЗО-1.

- После выявления фактов незаконных действий отдельных сотрудников СИЗО-1 и ИК-6, а также противоправных деяний со стороны осужденных, следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области были возбуждены уголовные дела, - уточняют в пресс-службе. -На время проведения следственных действий руководителей указанных учреждений отстранили от работы.

Так, на время служебной проверки отстранены замначальника и начальник оперативного отдела СИЗО-1, замначальника ИК-6. Комиссия продолжит работу, пока не закончится следствие, а все виновные не понесут наказание.