Акция "Безопасный лед" стартовала в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области с 22 по 28 февраля проводится акция "Безопасный лед". Специалисты будут каждый день патрулировать поверхность рек, водохранилищ, озер. Водителей, которые выехали на поверхность водоемов вне ледовых переправ, будут привлекать к ответственности, а опасные места перекрывать и помечать знаками и аншлагами.

- Под пристальным вниманием - озеро Байкал, где ледовая обстановка меняется ежедневно, - отметил начальник Центра ГИМС ГУ МЧС по Иркутской области Александр Козлов. - Рейды спланированы в популярных местах, где риск происшествий высок из-за большого количества туристов и отдыхающих.

Ледовые переправы, к слову, тоже под контролем. Каждый день там замеряют толщину льда и проверяют его структуру, чтобы убедиться в прочности.

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