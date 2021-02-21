Землетрясение в Иркутске 21 февраля 2021: эпицентр был в республике Тыва. Фото: Байкальского филиала «Единой геофизической службы Российской академии наук»

Землетрясение в Иркутске 21 февраля 2021 произошло утром в 9.37. Ощутили его не только жители областного центра, но и соседнего города Ангарска. Сейсмологи Байкальского филиала «Единой геофизической службы Российской академии наук» оценили сейсмособие в 2 балла.

- Это не был афтершок январского землетрясения, которое произошло 12 января на границе России и Монголии – нет, - рассказала КП-Иркутск директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. – Это абсолютно новое сейсмособытие, эпицентр землетрясения находится в республике Тыва в Тоджинском районе, в селе Чазылары. Там сила толчков была 4-5 баллов.

Очаг залегал на глубине в 10 километров. Как рассказала специалист, после первого толчка в 09.37, сейсмологи в Тыве через две минуты уже зарегистрировали первый афтершок – в Приангарье его зафиксировали, но жители его уже не ощущали. Землетрясение это имеет совсем другую природу, отличную от тех сейсмособытий, что происходят в Иркутской области.

- Если у нас идет процесс растяжения земной коры, то там идет процесс сжатия, - уточнила Елена Кобелева.

При этом, как отметила сейсмолог, если в Тыве будет сильное землетрясение, то и в Иркутске оно будет ощущаться с приличной силой, как это было в 2010 году. Эпицентр тогда также был в Тоджинском районе, сила толчков составила более 6 баллов, Иркутск тряхнуло на 4. В это воскресенье землетрясение в Иркутске 21 февраля 2021 было всего 2 балла и почувствовали его не все жители.

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