Вторая волна коронавируса в Иркутской области пошла на спад Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Устойчивое плато позади - вторая волна коронавируса в Приангарье идет на спад. Если с декабря каждые сутки находили около 260 новых случаев заболевания, то сейчас - примерно 240.

- Действительно, последний месяц или чуть дольше мы наблюдаем, как количество вновь заболевших значительно снижается, - прокомментировал «КП»-Иркутск главный врач Иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудаев. - Соответственно, сокращается коечный фонд для больных COVID-19, а в поликлиниках возобновляется плановый прием. Отмечу, что разгрузить ковидные госпитали во многом помогло то, что больных обеспечили бесплатными лекарствами для амбулаторного лечения.

На прошлой неделе в регионе свернули 600 ковидных коек, осталось 2640. К обычному режиму работы вернулись 11 медучреждений в Иркутске, Ангарске, Саянске, Зиме, Усолье-Сибирском, Железногорске-Илимском, Новонукутском, Баяндае, Нижнеудинске.

Инфекционист добавляет, что снижение прироста заболеваемости связано и с формированием иммунитета. Ведь многие сибиряки уже переболели коронавирусом или поставили прививку.

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