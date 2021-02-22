Новую школу и городскую больницу планируют построить в Зиме. Фото: сайт правительства Приангарья.

В городе Зима, тоже пострадавшем при наводнении 2019-го года, планируют возвести новые социальные объекты. Так, уже началось строительство школы, которая сможет принять 352 учеников.

- Поручено разработать медико-техзадание на строительство новой Зиминской городской больницы, - рассказывают в правительстве Иркутской области. - Сейчас корпуса лечебного учреждения очень разбросаны, здания маленькие, многие из них старые.

Больница будет рассчитана как раз на территорию, где проживает от 30 до 50 тысяч человек. Рядом с новым зданием также рассчитывают обустроить вертолетную площадку, чтобы в Зиму можно было доставлять пациентов бортом санавиации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вторая волна коронавируса в Иркутской области пошла на спад

Больницы возвращаются к плановому приему пациентов (подробности)