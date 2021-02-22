2500 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пока у большинства отдых, коммунальщики с 21 по 23 февраля работают в усиленном режиме. Только за сутки с улиц Иркутска вывезли около 2500 тонн снега. В основном, убирали центр. Теперь на очереди - другие районы.

- В выходные автомобильный трафик значительно снижен и это позволяет очистить от снега обочины, возле которых в будние дни всегда припаркованы автомобили, - отметил директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин. - Очищена дорога на остров Конный.

Снег убирают на перекрестках, карманах для заезда, тротуарах, остановках, пешеходных переходах. Улицы обрабатывают противогололедными материалами. Задействовано 200 специалистов и 150 машин. Работают круглые сутки.

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