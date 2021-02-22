МЧС: 23 февраля погода в Иркутской области резко ухудшится Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В праздничный день, 23 февраля, в Иркутской области снова ожидается непогода. В ГУ МЧС по региону предупреждают, что в центральных и южных районах начнется сильный северо-западный ветер 15-18 м/с, снег и метели.

В Иркутске тоже будет ветрено и морозно.

- Переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с, температура ночью -15...-17, днем -8...-10, - рассказали в Иркутском УГМС.

А вот по области ожидаются морозы ниже 30 градусов. Особенно на севере: например, в Катангском районе столбик термометра может показать ночью до -41...-46 градусов. Днем будет ненамного, но теплее.

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