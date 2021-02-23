Бездомному коту из Тулуна, который два дня просидел на дереве в 30-градусный мороз, нашли хозяев

Бездомному коту, который два дня просидел на дереве в 30-градусный мороз, нашли хозяев Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Теперь будет жить в тепле и уюте кот, которого на днях полицейские спасли в Тулуне. Напомним, «Комсомолка» рассказывала, как бездомный пушистик забрался на дерево и просидел там два дня на 30-градусном морозе, пока его не заметили местные жители. Они сообщили о замерзающем животном волонтерам, а те попросили помощи у полицейских.

На место приехали стажер ГИБДД Александр Алымов и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Екатерина Лесничая. Александр забрался на березу, добрался до кота, взял его в одну руку и вместе с ним благополучно спустился на землю. Затем полицейские отвезли кота ветеринару и начали искать ему дом. Жилье нашли буквально на следующий день.

- Мы нашли коту новых хозяев, - рассказывает «КП»-«Иркутск» Екатерина Лесничая. – Теперь он будет жить в теплой квартире.

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