Отключение тепла в Иркутске 24 февраля: где временно пропадет горячая вода Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Чтобы отключение тепла в Иркутске 24 февраля не застало врасплох, горожан предупреждают об этом заранее.

- Теплоснабжение будет отключено на несколько часов для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - объяснили на странице "Оператор тепловых сетей Иркутска" в "Фэйсбуке". - Приносим извинения за доставленные неудобства.

Отключение тепла в Иркутске 24 февраля коснется только Свердловского района. А точнее, батареи станут прохладными с 9 до 17 часов в некоторых домах на улицах Безбокова и Бочкина, а также с 10 до 21 часа в двух зданиях на улице Багратиона.

Конкретные адреса, где запланировано отключение тепла в Иркутске 24 февраля, смотрите ниже.

Отключение тепла в Иркутске 24 февраля. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.

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