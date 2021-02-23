Отключение тепла в Иркутске 24 февраля: где временно пропадет горячая вода
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Чтобы отключение тепла в Иркутске 24 февраля не застало врасплох, горожан предупреждают об этом заранее.
- Теплоснабжение будет отключено на несколько часов для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - объяснили на странице "Оператор тепловых сетей Иркутска" в "Фэйсбуке". - Приносим извинения за доставленные неудобства.
Отключение тепла в Иркутске 24 февраля коснется только Свердловского района. А точнее, батареи станут прохладными с 9 до 17 часов в некоторых домах на улицах Безбокова и Бочкина, а также с 10 до 21 часа в двух зданиях на улице Багратиона.
Конкретные адреса, где запланировано отключение тепла в Иркутске 24 февраля, смотрите ниже.
Отключение тепла в Иркутске 24 февраля. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.
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