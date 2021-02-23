Инфекционист объяснил, где взять сертификат после вакцинации от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцинация от коронавируса в Иркутской области продолжается. Первым компонентом уже привиты более 32 тысяч человек.

У некоторых сибиряков возникает вопрос, должны ли им выдавать сертификаты или иные документы, подтверждающие, что оба компонента вакцины поставлены?

- Электронный сертификат о вакцинации приходит в личном кабинете на портале Госуслуги. Его можно скачать и распечатать. На нем также имеется куар-код для считывания, - разъяснил "КП"-Иркутск главный инфекционист Приангарья Владимир Хабудаев.

Напомним, привить планируется не менее 60% жителей региона. Тогда, по мнению экспертов, удастся остановить распространение коронавируса. Но вторая волна уже сейчас идет на спад, суточный прирост заболевших снижается.

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