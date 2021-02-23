Чтобы не просто за душу брало, а разорвало: волки и маламут в сибирском зоопарке "спели" под композицию Тани Булановой .

Такое исполнение действительно за душу берет. И не просто берет, а, как отметили те, кто уже посмотрел видео с "поющими" волками и маламутом в сибирском зоопарке Листвянки, "разрывает". Вой волков и примкнувшего к ним маламута оказался очень даже органичен и хорошо "лег" на грустную песню Тани Булановой про "Дом наш опустевший, словно поседевший"...

Невероятное видео, которым троица постояльцев зоопарка встретила рассвет, набирает популярность в интернете. И послушать - поулыбаться в самом деле стоит. Маламут Барон вполне себе дружелюбен, а дуэт исполнителей - волков в неволе живет давно и потому привык к людям. В общем, слушаем Таню Буланову и "народный" хор хищников.

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