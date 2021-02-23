В Иркутске и Ангарске зафиксировано больше всего заболевших коронавирусом за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За сутки в Иркутской области подтверждено 239 новых случаев коронавируса. Прирост снижается. Это видно и по карте распространения заразы в регионе, опубликованной 23 февраля.

Все еще много людей заболевает в Иркутске - 69 подтвержденных диагноза за сутки, а также в Ангарске - плюс 22 пациента с ковидом, в Иркутском районе и Братске, где зарегистрировано еще по 15 зараженных.

Но в других территориях прирост заболеваемости заметно уменьшился. Например, в Усть-Илимске за прошедшие сутки - ни одного нового случая. Хотя раньше город попадал в красную зону по числу пациентов с COVID-19. Такая же ситуация в Усть-Кутском районе и Бодайбо.

Также за прошедшие сутки вирус не нашли у жителей Слюдянского, Баяндаевского, Черемховского, Нукутского, Братского районов. "Чисто" и у северян - в Катангском, Усть-Илимском, Киренском, Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском районах. В остальных городах и районах отмечено не больше 10 заболевших в сутки.