239 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Иркутской области продолжает снижаться. Вторая волна идет на спад. Так, 23 февраля региональный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил, что за прошедшие сутки зафиксировано 239 новых заражений. Для сравнения, с декабря этот показатель держался на уровне около 260 случаев, в феврале снизился примерно до 240.

Всего за время пандемии в Приангарье подхватили инфекцию 54725 человек. Уже выздоровел 51001 пациент. В том числе за сутки выписались 290 пациентов, это значительно больше, чем прирост заразившихся.

В больницах все еще лежат 1804, из них за сутки госпитализированы 36 заболевших. Однако много умерших. По данным на 23 февраля, умерли еще восемь пациентов от коронавируса, и еще два - от сопутствующих болезней. Общее число погибших, у кого диагностировали COVID-19 - 2078.